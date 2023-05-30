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Дороги Тюмени остужают в жару холодным душем

Общество
Дороги Тюмени остужают в жару холодным душем

Комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени объяснил практику полива городских дорог.

Как пояснили в ведомстве, с началом жаркой погоды городские коммунальные службы организуют полив дорог Тюмени. При этом поливальные машины выходят на маршруты, когда температуре воздуха достигает отметки в 25 градусов жары, сообщает «Вслух.ru».

Данная процедура помогает не только охлаждать поверхность дорожного полотна, чтобы от жары не возникли нежелательные деформации покрытия, но и содержать дороги в чистоте, устраняя пыль и грязь.
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