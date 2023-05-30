Уроженка России и трое сотрудников спецслужб погибли при крушении яхты в Италии

Жертвой крушения моторной яхты на озере Лаго-Маджоре в Италии стала 50-летняя уроженка России Анна Божкова. Об этом сообщает издание VareseNews.
Яхта перевернулась и затонула в воскресенье вечером около селения Лизанца. Согласно официальным данным властей, на борту судна находились 25 человек, в том числе туристы, отмечавшие день рождения. Большинство пассажиров смогли доплыть до берега.
Отметим, что погибшая россиянка жила в провинции Варезе вместе с капитаном судна. Большую часть времени она проводила с мужем на борту яхты.
По данным VareseNews, тремя другими жертвами крушения стали 53-летний экс-сотрудник спецслужб Израиля, а также два сотрудника итальянских секретных служб: 53-летняя женщина и 62-летний мужчина.
Согласно предварительным данным, судно перевернулось из-за налетевшего сильного вихря. В российском генконсульстве сообщили, что информации о погибших российских гражданах пока не поступало.
Ранее телеканал RT сообщал об одном погибшем в результате крушения яхты. Три человека числились пропавшими без вести.