Провокации украинских националистов, курируемых странами Запада, могут стать еще более опасными и коварными. Об этом предупредил депутат Государственной думы РФ Олег Матвейчев, передало издание SM-News.
Таким образом политик прокомментировал атаки беспилотников на здания в Москве и области, которые произошли утром 30 мая. При этом он отметил, что киевский режим вновь продемонстрировал свою террористическую натуру.
Журналисты поинтересовались у парламентария, стоит ли ждать от Москвы решительных ответных действий. Однако, по его мнению, России спешка ни к чему.
«Она нужна нашим врагам. Задача противника — усиление и интенсификация конфликта», — указал Матвейчев.
Как он добавил, именно с этим связаны запуски вражеских БПЛА и попытки диверсантов попасть на территорию приграничных регионов страны. В то же время депутат выразил уверенность, что после анализа ситуации Кремль примет все необходимые меры для защиты граждан и обеспечения безопасности границ.
«Наша задача на провокации не поддаваться и атаки отбивать. Эта атака была отбита. Можно только поздравить нашу противовоздушную оборону», — сказал он.
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин не планирует выступать со специальным обращением к населению после инцидента с беспилотниками. На это указал представитель главы государства Дмитрий Песков.