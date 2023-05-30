Депутат Госдумы Матвейчев не исключил, что в будущем провокации Киева станут еще более коварными

Как он добавил, именно с этим связаны запуски вражеских БПЛА и попытки диверсантов попасть на территорию приграничных регионов страны. В то же время депутат выразил уверенность, что после анализа ситуации Кремль примет все необходимые меры для защиты граждан и обеспечения безопасности границ.