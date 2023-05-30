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Депутат Госдумы Матвейчев не исключил, что в будущем провокации Киева станут еще более коварными

Политика
Депутат Госдумы Матвейчев не исключил, что в будущем провокации Киева станут еще более коварными

Провокации украинских националистов, курируемых странами Запада, могут стать еще более опасными и коварными. Об этом предупредил депутат Государственной думы РФ Олег Матвейчев, передало издание SM-News.

Таким образом политик прокомментировал атаки беспилотников на здания в Москве и области, которые произошли утром 30 мая. При этом он отметил, что киевский режим вновь продемонстрировал свою террористическую натуру.

Журналисты поинтересовались у парламентария, стоит ли ждать от Москвы решительных ответных действий. Однако, по его мнению, России спешка ни к чему.

«Она нужна нашим врагам. Задача противника — усиление и интенсификация конфликта», — указал Матвейчев.

Как он добавил, именно с этим связаны запуски вражеских БПЛА и попытки диверсантов попасть на территорию приграничных регионов страны. В то же время депутат выразил уверенность, что после анализа ситуации Кремль примет все необходимые меры для защиты граждан и обеспечения безопасности границ.

«Наша задача на провокации не поддаваться и атаки отбивать. Эта атака была отбита. Можно только поздравить нашу противовоздушную оборону», — сказал он.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин не планирует выступать со специальным обращением к населению после инцидента с беспилотниками. На это указал представитель главы государства Дмитрий Песков.
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