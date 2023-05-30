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В Краснодаре отменили концерт лидера группы «Ночные снайперы» Арбениной

В Краснодаре отменили концерт лидера группы «Ночные снайперы» Арбениной

Концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной, который должен был пройти 12 июня в Краснодаре, отменили.

Соответствующую информацию подтвердили во дворце спорта «Олимп», где должно было состояться мероприятие.

«Выступление не будет. Уже точно», — отметили организаторы в комментарии для издания «Комсомольская правда – Кубань».

Они заверили, что желающие могут вернуть билеты. Для этого нужно обратиться по месту покупки.

Это не первый отмененный концерт певицы. Ранее подобное произошло в городе Нальчик. Журналисты сообщают, что причиной стало самочувствие исполнительницы.

Ранее в Архангельске отменили концерт группы «Сплин» в четвертый раз подряд. Организаторы подчеркнули, что все желающие могут сдать билеты.
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