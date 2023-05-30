«Они попытаются найти лазейку, а ее — нет»: герой РФ Липовой сообщил о безуспешности атаки БПЛА в Москве

В Минобороны РФ сообщили, что перехватили восемь беспилотников, которыми украинские спецслужбы планировали атаковать объекты в Москве. Пять аппаратов сбили комплексом «Панцирь» в Подмосковье, еще три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей.