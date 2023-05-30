«Они попытаются найти лазейку, а ее — нет»: герой РФ Липовой сообщил о безуспешности атаки БПЛА в Москве

В Минобороны РФ сообщили, что перехватили восемь беспилотников, которыми украинские спецслужбы планировали атаковать объекты в Москве. Пять аппаратов сбили комплексом «Панцирь» в Подмосковье, еще три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей.
Киевский режим предпринял очередную безуспешную попытку атаковать российские территории. В настоящее время нашими спецслужбами будет производиться проверка складирования БПЛА и их последующая ликвидация. Такое мнение выразил председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в ходе беседы с корреспондентом ФАН.
«Дроны несли с собой взрывчатку с целью нанести ущерб инфраструктуре Москвы и Подмосковья. Эти атаки производятся не в первый раз, они не прекращаются и не прекратятся. Наши подразделения в данной ситуации отработали блестяще, ущерба практически никакого нет. Самое главное – нет человеческих жертв. Судя по всему, по территории России, особенно в Москве и Подмосковье ищут брешь системы ПВО, прощупываются все направления. Со всех сторон пытаются запустить БПЛА в надежде, что где-то получится. Они попытаются найти лазейку, а лазейки – нет. Они в очередной раз разбились в случайно закрытую дверь – не получилось и не получится», – считает Сергей Липовой.
При этом, по мнению собеседника ФАН, политика России меняется тактически, но не меняется стратегически. Поставленные цели и задачи остаются прежними и, несомненно, будут выполнены.
«Сейчас усилятся действия по разведке складирования этих БПЛА, площадки, откуда они могли запускаться. Естественно, что в ближайшее время начнется утилизация этого вида вооружения, которое получил киевский режим от НАТО», – отметил Липовой.
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