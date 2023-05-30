Композитор Олег Влади требует 500 тысяч рублей со Светланы Лободы за публикацию концерта

Примечательно, что Лобода еще не ликвидировала свой ИП в России и даже вовремя сдала бухгалтерский отчет. Вероятно, она еще надеется вернуться, добавил источник ФАН. Хотя, по данным журналистов, певице запретили въезд в РФ на 50 лет.