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Композитор Олег Влади требует 500 тысяч рублей со Светланы Лободы за публикацию концерта

Шоу-бизнес
Композитор Олег Влади требует 500 тысяч рублей со Светланы Лободы за публикацию концерта

Пока сбежавшая из России певица Светлана Лобода зарабатывает на плодах деятельности Олега Влади, сам композитор не получил ни копейки. Поэт подал в суд на артистку, а детали скандала раскрыл источник ФАН.

Оказалось, что певица не постеснялась разместить в Сети свой концерт, целиком состоящий из песен Влади. Запись шоу появилась на одном из российских стриминговых сервисов. В сложившейся ситуации композитор обратился в суд и потребовал с артистки 500 тысяч рублей.

«Все песни Влади оформил полностью официально, так что авторские по закону любой страны должен получать», — подчеркнул собеседник Федерального агентства новостей.
Композитор Олег Влади требует 500 тысяч рублей со Светланы Лободы за публикацию концерта

Примечательно, что Лобода еще не ликвидировала свой ИП в России и даже вовремя сдала бухгалтерский отчет. Вероятно, она еще надеется вернуться, добавил источник ФАН. Хотя, по данным журналистов, певице запретили въезд в РФ на 50 лет.

В Киеве ранее отменили концерт Светланы Лободы. Он был запланирован на конец августа. Артистка открыто заявляла о своей поддержке Украины. Но гражданам страны не понравилось, что она продолжает писать и петь песни на русском языке.
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