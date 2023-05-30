Попытка выиграть информационную войну: Соня ван ден Энде о «европейском турне» трофейного танка Т-72

Прямо в центре Амстердама мэр города Фемке Халсема, которой я когда-то восхищалась, потому что считала ее хорошим политиком, произнесла самую ужасную фашистскую речь в истории страны. Она публично унизила саму себя, став рупором военной пропаганды НАТО и украинских националистов. При этом Халесма и шага не сделала, чтобы узнать о реальной ситуации в Донбассе, не потрудилась она ознакомиться с тем, какая Россия на самом деле сегодня. Почему я говорю, что фашистской речью мэр Амстердама унизила себя? Да потому, что она еврейка. И уж кому как не евреям знать, что такое фашизм и к чему привела Вторая мировая война.