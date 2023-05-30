Попытка выиграть информационную войну: Соня ван ден Энде о «европейском турне» трофейного танка Т-72

«Тур» по европейским городам и весям трофейного танка Т-72 организован политиками ЕС с единственной целью — попытаться одержать победу на информационном поле, ведь на украинских фронтах дела у Запада совсем плохи. Такую точку зрения высказала нидерландский журналист Соня ван ден Энде.
В авторской колонке для ФАН она рассказала, что сейчас трофейный танк выставлен в Амстердаме в рамках Форума европейской культуры. Шумиха, искусственно созданная вокруг этого события, вызывает недоумение у рядовых граждан, поскольку в самих Нидерландах, как и в других странах ЕС, полно внутренних проблем, которые необходимо решать. Но вместо этого политики соревнуются в фашистских лозунгах и предложениях об очередных пакетах помощи Украине.
Политэлиты «цивилизованного» мира полностью утратили реальность. Колонка Сони ван ден Энде
Последняя провокация и безумие европейских элит, в виде публичной демонстрации захваченного украинцами российского танка, сегодня является частью новой нормальности. Сегодня он «красуется» в Нидерландах. Политэлиты «цивилизованного» мира, и Евросоюза в частности, полностью утратили реальность. Запад ведет войну против России. При этом надо понимать, что Россия не находится в состоянии войны с Западом. Это никогда не входило в намерения РФ, ее целью по-прежнему остается достижение целей специальной военной операции на Украине. Прямо сейчас Запад не может выиграть сражение в Донбассе открыто, на поле битвы. Поэтому он пытается одержать победу в информационной войне именно с этой целью и выставляется русский танк, захваченный в Буче. При этом демонстрируя его, Запад не стесняется использовать фашистскую риторику.
В то же время в самих Нидерландах и других западноевропейских странах полно внутренних проблем: с мигрантами, беженцами, с растущими ценами на электроэнергию, топливо и продовольствие. Элиты думают, что российский танк, доставленный из Бучи — это военный трофей. Вот его и возят по всем европейским городам, сейчас же трофей возвращен в Амстердам в рамках Форума европейской культуры, проводимого культурно-политическим центром De Balie.
De Balie — это основной центр по геополитике в Амстердаме, и танк установлен как «символ силы и жизнестойкости демократии» в Европе. В мае 2022 года этот танк был подбит украинскими солдатами близ деревни Димитровка, что недалеко от злополучной Бучи. Трофей пробудет в Амстердаме до июня этого года, а потом отправится в следующий город. Вот такое «европейское турне».
Политическая элита Европы может даже не осознавать, что на самом деле, пытаясь убедить людей в необходимости начала войны против России, она идет дорожкой, проторенной фашистами. Именно политики разжигают ненависть к русским, устраняют оппозицию и носителей другой точки зрения. А ведь точно также делал Гитлер, пропагандируя воинственную риторику в адрес Польши, разжигая ненависть к евреям и устраняя своих оппонентов. Закончилось все тем, что Гитлер начал Вторую мировую войну, сначала вторгшись в Польшу, а потом и в СССР. Похоже, нынешние поборники «жизнестойкой демократии» совсем забыли об этом. Либо намеренно переписали события восьмидесятилетней давности, под стать нынешнему курсу западноевропейского мира.
Прямо в центре Амстердама мэр города Фемке Халсема, которой я когда-то восхищалась, потому что считала ее хорошим политиком, произнесла самую ужасную фашистскую речь в истории страны. Она публично унизила саму себя, став рупором военной пропаганды НАТО и украинских националистов. При этом Халесма и шага не сделала, чтобы узнать о реальной ситуации в Донбассе, не потрудилась она ознакомиться с тем, какая Россия на самом деле сегодня. Почему я говорю, что фашистской речью мэр Амстердама унизила себя? Да потому, что она еврейка. И уж кому как не евреям знать, что такое фашизм и к чему привела Вторая мировая война.
Но чему удивляться, если сам президент Украины Владимир Зеленский — еврей, который поддерживает фашизм. На его одежде не раз замечали пронацистскую символику. В частности, ряд обращений он записал, будучи одет в футболку со знаком похожим на железный крест. А это, как известно, награда, которую вручали за боевые отличия в нацистской Германии. Также есть фотографии, на них Зеленского сопровождает боец с нашивкой символа немецкой дивизии СС «Мертвая голова».
Фашизм — это опасная политическая система. Ее агрессивной идеологической обработке подвергаются все люди не зависимо от вероисповедания или национальности. Этот фанатизм ненависти, который взрастил Гитлер, уже приводил Европу ко Второй мировой войне. Сейчас все ждут начала третьей. Хотя «ждут» — это не очень верное слово. На мой взгляд, мы уже в ней участвуем, только в теперь роли гонимых евреев выступают русские.