Резников утверждает, что Киев не планирует нападать на российскую территорию

Украине не «нужна российская земля», а нужны «хорошие отношения» с Россией. Об этом заявил глава украинского Минобороны Алексей Резников в интервью медиагруппе Funke.
Глава военного ведомства добавил, что ВСУ не планируют нападать на территорию России. Однако Резников уклончиво ответил на вопрос журналистов, об обстрелах Белгородской области.
«Киев реализовывает свои планы на разных участках поля боя», — заявил Резников.
Он прокомментировал и планы ВСУ по наступательным действиям. По его словам, контрнаступление возможно по двум или трем направлениям как на юге, так и на востоке.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сроки начала контрнаступления ВСУ были утверждены. Он также поблагодарил бригады, которые к этому подготовились, пишет «Национальная Служба Новостей».