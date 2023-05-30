Ольге Бузовой сделали предложение руки и сердца за кулисами «Звезд в Африке»

Звезда была замужем один раз, в 2012 году она связала себя узами брака с футболистом Дмитрием Тарасовым. Однако в 2016 супруги развелись. Также отметим, что после развода артистка встречалась с блогером Давой (Давидом Манукяном), но эти отношения имели абьюзивный характер, поэтому она рассталась с ним — для Бузовой этот этап был очень болезненным.