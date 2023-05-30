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Памятник Пушкину демонтировали в Риге для передачи Союзу художников

Общество
Памятник Пушкину демонтировали в Риге для передачи Союзу художников

Памятник русскому поэту Александру Пушкину в Риге демонтировали и перенесли на склад для хранения. Об этом сообщили в Рижской думе.

Рижское самоуправление сообщило, что скульптура в парке «не соответствовала нормативным актам». Впоследствии планируется, что скульптура будет передана Союзу художников Латвии.

«Тридцатого мая Рижское агентство памятников перенесло на хранение скульптуру поэта Александра Пушкина в парке Кронвальда, чтобы затем передать ее музею Союза художников Латвии», — говорится в сообщении на сайте думы.

Ранее депутаты Киевского городского совета приняли решение о переименовании трех станций метрополитена. В Горсовете заявили, что названия «связаны с Россией и советским прошлым», пишет «Национальная Служба Новостей».
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