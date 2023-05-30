Путин не планирует выступать с обращением после атаки БПЛА

Президент России Владимир Путин не планирует выступать с обращением к населению после атаки беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве и области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Во вторник, 30 мая представитель Кремля провел регулярный брифинг для журналистов. При этом он отметил, что пока у лидера страны нет «каких-то специальных планов» в связи с произошедшим.
«Но мы знаем, что, слава Богу, нет никаких жертв и нет никакой угрозы в настоящий момент для жителей Москвы и Подмосковья», — подчеркнул Песков.
Ранее ситуацию прокомментировал депутат Государственной думы Андрей Краснов. По его словам, организаторы атаки дронов на гражданские объекты хотели посеять панику среди жителей.