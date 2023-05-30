Президент Сербии Вучич призвал Запад отозвать албанских мэров на севере Косово и отвести спецназ

Президент Александр Вучич на встрече с послами западных стран и постоянной делегации ЕС в Сербии призвал их повлиять на Косово, чтобы Приштина отозвала албанских мэров и полицейский спецназ с севера края.
Отметим, что Вучич во вторник провел встречу с полами стран Квинты (Германия, США, Италия, Великобритания, Франция) и главой постоянной делегации Евросоюза в Сербии. Участниками встречи были министр обороны Милош Вучевич и начальник генштаба армии Милан Мойсилович.
Сербский лидер рассказал, что общался с западными дипломатами о текущих событиях в Косово и Метохии. Он указал, что односторонние шаги Приштины приводят к насилию над сербами, что нарушает мир и стабильность в регионе.
Президент Сербии указал, что условием для сохранения мира в Косово и Метохии является срочный отзыв «ложных мэров». Кроме того, этому поспособствует отведение «так называемых полицейских спецподразделений».
Ранее Вучич заявил, что миссия НАТО не выполнила своих обязательств по защите сербов в Косове. Об этом информирует RT.