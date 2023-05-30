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Песков оценил действия Минобороны во время атаки украинских беспилотников

Общество
Песков оценил действия Минобороны во время атаки украинских беспилотников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Минобороны и региональные власти сработали должным образом при атаке украинских беспилотников на здания в Москве.

Речь идет об атаке БПЛА на территории Москвы. Как сообщает Минобороны РФ, Киев направил на территории столицы восемь беспилотников. Часть были сбиты, остальные – подавлены. Они отклонились от маршрута.

«Все сработали должным образом. Сработали хорошо. Хорошо сработала и система ПВО», — подчеркнул представитель Кремля.

О ситуации также высказался депутат Госдумы Андрей Краснов. Он подчеркнул, что подобные активности ВСУ направлены на то, чтобы сеять панику среди мирного населения. Он уверен, что мэр Киева Виталий Кличко знал об этом заранее.
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