Полиция арестовала сенегальского оппозиционера Усмана Сонко по пути в Дакар

Дакар, 30 мая. Полиция прервала марш неповиновения лидера сенегальской оппозиции Усмана Сонко, который он организовал для собственной защиты от ареста по обвинениям в изнасиловании, нарушении общественного порядка и участии в несанкционированной демонстрации.
«Караван свободы» Сонко пытался добраться до столицы страны. После вмешательства правоохранительных органов у оппозиционера получилось прийти к цели. Однако не тем путем, которым он планировал: его арестовали и принудительно доставили в Дакар.
Министр внутренних дел Сенегала Антуан Диом объяснил такие меры стычками между сторонниками Сонко и силами безопасности, которые привели к гибели одного человека. Кроме того, в машине политика обнаружили оружие.
Колонна выехала из города Зигиншора, где глава партии «Патриоты Сенегала за труд, этику и братство» является мэром, в воскресенье. В ее составе несколько автомобилей с флагами республики на бортах и группа воодушевленных единомышленников оппозиционного лидера.
Ранее власти Сенегала разоблачили преступное формирование, которая запланировала убийство нескольких государственных деятелей. Радикалы решили совершить нападение из-за судебных разбирательств в отношении Сонко.