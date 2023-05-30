Россия поставила Кении более 30 тонн удобрений на безвозмездной основе

Найроби, 30 мая. Российская компания «Уралхим-Уралкалий Груп» поставила Кении 34 тонны удобрений в рамках гуманитарной акции.
В партию вошли калий, карбамид и НПК. По словам генерального директора предприятия Дмитрия Коняева, главная цель пожертвования — покончить с голодом и оказать содействие сельскому хозяйству государств Черного континента.
Коняев заявил, что компания и дальше обязуется поддерживать развивающиеся страны. Они получат порядка 300 000 тонн минеральных удобрений для смягчения продолжающегося беспрецедентного глобального продовольственного кризиса. Так, республика Малави уже получила 20 000 тонн сельскохозяйственной продукции в марте.
Предприятие «Уралхим» направило в Кению около 30 тысяч тонн удобрений в феврале. Все расходы, связанные с транспортировкой, взяла на себя российская сторона. Тогда страны ЕС попытались воспрепятствовать поставке — правительство Латвии заблокировало суда с сельскохозяйственной продукцией и согласилось пропустить их только после переговоров.