Россия поставила Кении более 30 тонн удобрений на безвозмездной основе

Предприятие «Уралхим» направило в Кению около 30 тысяч тонн удобрений в феврале. Все расходы, связанные с транспортировкой, взяла на себя российская сторона. Тогда страны ЕС попытались воспрепятствовать поставке — правительство Латвии заблокировало суда с сельскохозяйственной продукцией и согласилось пропустить их только после переговоров.