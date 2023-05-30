Более 30 кв. м стихийной свалки обнаружили в Оренбургской области

Как пишет интернет-издание Prooren.ru, по факту данного нарушения межрайонная прокуратура внесла на имя администрации Сорочинска представление. Документ рассмотрели, но никаких действий для исправления нарушения не предприняли. После этого сотрудники надзорного ведомства подали на местные власти в суд. В заявлении они потребовали признать бездействие администрации горокруга незаконным, а также обязать чиновников убрать несанкционированную свалку.