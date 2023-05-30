Более 30 кв. м стихийной свалки обнаружили в Оренбургской области

Прокуратура установила, что возле поселка Родинский Сорочинского горокруга Оренбургской области на 34 кв. м возникла свалка. Однако территория, на которой скопился мусор, не была предназначена для этой цели.
Как пишет интернет-издание Prooren.ru, по факту данного нарушения межрайонная прокуратура внесла на имя администрации Сорочинска представление. Документ рассмотрели, но никаких действий для исправления нарушения не предприняли. После этого сотрудники надзорного ведомства подали на местные власти в суд. В заявлении они потребовали признать бездействие администрации горокруга незаконным, а также обязать чиновников убрать несанкционированную свалку.
Суд требования прокуратуры удовлетворил. Теперь представители надзорного ведомства возьмут на контроль фактическое выполнение постановления суда и ликвидацию обнаруженных нарушений.