Петербуржцу воткнули нож в спину во дворе дома в Невском районе

Неизвестный воткнул нож в спину 22-летнего мужчины в Невском районе Северной столицы. Об этом сообщило издание «Петербургский дневник» со ссылкой на заявление пресс-службы управления МВД России по региону.
Как выяснили правоохранители, нападение произошло во дворе дома на Дальневосточном проспекте. Раненого молодого человека обнаружили на автобусной остановке, расположенной на проспекте Большевиков.
В ведомстве уточнили, что пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. В свою очередь, сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту произошедшего.
По последним данным известно, что подозреваемого уже задержали. Им оказался 47-летний житель Смоленской области.
Ранее автомобиль BMW сбил четырех пешеходов в подмосковном городе Мытищи. Транспортное средство выехало на тротуар на Олимпийском проспекте.