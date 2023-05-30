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Петербуржцу воткнули нож в спину во дворе дома в Невском районе

Происшествия
Петербуржцу воткнули нож в спину во дворе дома в Невском районе

Неизвестный воткнул нож в спину 22-летнего мужчины в Невском районе Северной столицы. Об этом сообщило издание «Петербургский дневник» со ссылкой на заявление пресс-службы управления МВД России по региону.

Как выяснили правоохранители, нападение произошло во дворе дома на Дальневосточном проспекте. Раненого молодого человека обнаружили на автобусной остановке, расположенной на проспекте Большевиков.

В ведомстве уточнили, что пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. В свою очередь, сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

По последним данным известно, что подозреваемого уже задержали. Им оказался 47-летний житель Смоленской области.

Ранее автомобиль BMW сбил четырех пешеходов в подмосковном городе Мытищи. Транспортное средство выехало на тротуар на Олимпийском проспекте.
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