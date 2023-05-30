Раскрыты подробности наезда BMW на пешеходов на Олимпийском проспекте в Мытищах

Водитель BMW, который сбил четырех человек на Олимпийском проспекте в Мытищах, вылетел на тротуар после столкновения с попутно двигающейся машиной. Подробности ДТП раскрыл источник Федерального агентства новостей.
Водитель автомобиля BMW сбил четырех человек на тротуаре в Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Московскому району 30 мая, во вторник.
В результате аварии на Олимпийском проспекте никто серьезно не пострадал. Троих пешеходов направили в медицинское учреждение для фиксации травм, еще одного подростка отпустили на месте. Оба водители были в трезвом состоянии. Соответствующим органам предстоит установить виновного в ДТП.
Ранее прокуратура опубликовала кадры момента наезда иномарки на пешеходов у здания колледжа в Мытищах.