Раскрыты подробности наезда BMW на пешеходов на Олимпийском проспекте в Мытищах

В результате аварии на Олимпийском проспекте никто серьезно не пострадал. Троих пешеходов направили в медицинское учреждение для фиксации травм, еще одного подростка отпустили на месте. Оба водители были в трезвом состоянии. Соответствующим органам предстоит установить виновного в ДТП.