Атака БПЛА на гражданские объекты Москвы – это попытка посеять панику среди мирных граждан. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Краснов.
В беседе со СМИ он заявил, что произошедшее стало настоящим террористическим ударом. По мнению парламентария, мэр Киева Виталий Кличко знал о готовящемся нападении заранее, поэтому разбрасывался угрозами в адрес москвичей.
Краснов также подчеркнул, что ВС РФ направляют снаряды исключительно по военным объектам. «Киевская хунта» наоборот – старается нанести удары по зданиям, где могут находиться мирные жители.
Как сообщает RT, взрыв украинского беспилотника обернулся для некоторых домов в Москве разрушениями. В беседе с журналистами очевидцы рассказали о прорыве труб. Также некоторые жители столицы пострадали.