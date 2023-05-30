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Депутат Госдумы Краснов заявил, что атака БПЛА на Москву была попыткой посеять панику

Политика
Депутат Госдумы Краснов заявил, что атака БПЛА на Москву была попыткой посеять панику

Атака БПЛА на гражданские объекты Москвы – это попытка посеять панику среди мирных граждан. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Краснов.

В беседе со СМИ он заявил, что произошедшее стало настоящим террористическим ударом. По мнению парламентария, мэр Киева Виталий Кличко знал о готовящемся нападении заранее, поэтому разбрасывался угрозами в адрес москвичей.

Краснов также подчеркнул, что ВС РФ направляют снаряды исключительно по военным объектам. «Киевская хунта» наоборот – старается нанести удары по зданиям, где могут находиться мирные жители.

Как сообщает RT, взрыв украинского беспилотника обернулся для некоторых домов в Москве разрушениями. В беседе с журналистами очевидцы рассказали о прорыве труб. Также некоторые жители столицы пострадали.
Андрей Краснов Украина россия москва БПЛА
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