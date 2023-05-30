Появились кадры момента ДТП в Мытищах, где BMW вылетел на тротуар

Кадры с места аварии в подмосковном городе Мытищи, где автомобиль BMW сбил четырех пешеходов, появились в Сети. Видео предоставила местная прокуратура.
На записи видно, как черная иномарка выехала на тротуар на Олимпийском проспекте. При этом машина продолжила движение через толпу, не сбавляя скорости.
Несколько человек чуть не попали под колеса BMW, но вовремя успели отскочить в сторону. Однако еще четверым жителям повезло меньше.
По предварительной информации, двое молодых людей получили сотрясение мозга. У других пострадавших врачи диагностировали переломы ноги и ребер.
Как рассказали очевидцы, после аварии водитель выбежал из салона и встал перед пешеходами на колени. Мужчина молил о прощении.