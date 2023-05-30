«Отказывала в помощи детям Донбасса»: раскрыты новые детали скандала вокруг Чулпан Хаматовой и фонда «Подари жизнь»

Впоследствии артистка молча «бросила» фонд, причем без нее дела пошли в гору. Согласно отчету за 2022 год, поддержка благотворителей выросла на 44% даже без участия иностранцев. Они лишь принимали помощь от российских юридических лиц, которые закупали заграничные товары — речь идет о моющих и стирающих средствах. Все эти операции подробно указаны в налоговом отчете.