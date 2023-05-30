«Отказывала в помощи детям Донбасса»: раскрыты новые детали скандала вокруг Чулпан Хаматовой и фонда «Подари жизнь»

Покинувшая Россию актриса Чулпан Хаматова, будучи в составе учредителей фонда «Подари жизнь», утверждала, что именно она искала благотворителей. На деле оказалось, что ради инвесторов-иностранцев артистка «отказывала в помощи детям Донбасса», рассказал источник ФАН.
По его словам, Хаматова придерживалась соответствующей позиции и раньше. В попытках «не распугать» благотворителей, она не стеснялась отказывать в поддержке подрастающему поколению из Донбасса.
Впоследствии артистка молча «бросила» фонд, причем без нее дела пошли в гору. Согласно отчету за 2022 год, поддержка благотворителей выросла на 44% даже без участия иностранцев. Они лишь принимали помощь от российских юридических лиц, которые закупали заграничные товары — речь идет о моющих и стирающих средствах. Все эти операции подробно указаны в налоговом отчете.
С уходом Хаматовой уменьшились и траты на содержание организации. В данном случае речь идет о разного рода семинарах и подобных мероприятиях, подчеркнул собеседник Федерального агентства новостей.
Российская актриса, перебравшаяся в Латвию, крайне нелестно отзывается о России с момента своего переезда в Европу. Хаматову за это ни раз критиковали многие ее коллеги. Высказался об этом и Александр Михайлов российский и советский актер, известный по роли в фильме «Любовь и голуби».