Психолог Сагитова назвала пять вредных привычек в отношениях

Часто от влюбленных пар можно услышать, что партнер изменился после начала совместной жизни. Дело в том, объясняет специалист, что романтические встречи и непродолжительные совместные отдыхи сильно отличаются от семейной жизни, в которой появляются дети и родственники. Здесь на первый план выходит роль человека и модель семейной жизни в целом, что также было сформировано задолго до решения о создании собственной ячейки общества.