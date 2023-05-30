Психолог Сагитова назвала пять вредных привычек в отношениях

В современном динамичном мире довольно сложно поддерживать романтику в отношениях. Виной тому могут быть определенные особенности партнеров, на которые порой закрываются глаза, что в последствии вредит отношениям. В беседе с ФАН психолог, автор методики «Альфа-интеграция личности» Ирина Сагитова назвала пять вредных привычек для отношений и как с ними бороться, чтобы не оказаться в одиночестве.
Вредные привычки, которые были не так заметны в период романтических встреч, могут дать о себе знать только во время продолжительного совместного проживания.
Поэтому, психолог рекомендует сразу обратить внимание на следующие пункты:
1. Зависимость.
Любого рода зависимость: в социальных сетях, еде, алкоголе, наркотиках, азартных играх, компьютерных играх, покупках может разрушить отношения.
2. Отсутствие секса.
Отторжение близости, отсутствие настроения могут характеризовать реальное отношение к супругу или супруге. А ведь близость — это клей, скрепляющий союз.
3. Отсутствие общения и взаимопонимания между партнерами.
Общение, при котором присутствует взаимопонимание, сводится к тому, чтобы научиться просить, проговаривая и объясняя то, что необходимо. Не стоит ждать, что человек научится читать мысли.
4. Обида и раздражительность.
Молчание и игнорирование партнера — не лучшее, что может быть в отношениях. Поставьте себя на место любимого человека и оцените свои ощущения от подобного отношения.
5. Измена.
Некоторые, изменяя своему партнеру, думают, что в этом нет ничего предосудительного. Дескать, я же вернулась и вернулся домой, в итоге-то я с тобой. Многие относятся к измене, как к вредной привычке.
Кроме того, отмечает Ирина Сагитова, отношение мужчины к женщине и наоборот основано на отношении к матери, и отцу. Также большую роль играют предыдущие отношения каждого из партнеров.
«Прошлый негативный опыт оставляет зачастую травматический отпечаток и влияет на каждые новые отношения. И получается, что каждый последующий партнер “получает” за всех предыдущих. Все это происходит бессознательно», — обратила внимание эксперт.
В дополнении к этому на отношения влияет то, как и когда был сформирован и сформулирован образ партнера.
«Вы уверены, что тот образ, сформированный в подростковом возрасте, подходит под ваше сегодняшнее представление?» — обратила внимание Сагитова.
Часто от влюбленных пар можно услышать, что партнер изменился после начала совместной жизни. Дело в том, объясняет специалист, что романтические встречи и непродолжительные совместные отдыхи сильно отличаются от семейной жизни, в которой появляются дети и родственники. Здесь на первый план выходит роль человека и модель семейной жизни в целом, что также было сформировано задолго до решения о создании собственной ячейки общества.
«В далеком детстве не вы, не ваши родители специально над этим не работали. Вы живете на основании своего опыта, который влияет на принятие решений и происходит это неосознанно», — объяснила спикер.
Влияет на отношения, по словам эксперта, и роль человека в семье.
«Если женщина, то как мама, сестра, подруга или как дочь? Если мужчина - друг, брат, отец? В идеале конечно это женщина и мужчина, вступающие в отношения, которые становятся в последующем мужем и женой. Но так не всегда получается», — объяснила психолог.
Резюмируя Ирина Сагитова отметила, что счастливые отношения зависят от многих факторов, у каждого они индивидуальны. Поэтому, по словам психолога, самый верный способ разобраться в отношениях — нужно понять себя, узнать о себе, своих моделях, установках, проработать их, сделав их выгодными для себя.
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