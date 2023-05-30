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Психолог Сагитова назвала пять вредных привычек в отношениях

Общество
Психолог Сагитова назвала пять вредных привычек в отношениях

В современном динамичном мире довольно сложно поддерживать романтику в отношениях. Виной тому могут быть определенные особенности партнеров, на которые порой закрываются глаза, что в последствии вредит отношениям. В беседе с ФАН психолог, автор методики «Альфа-интеграция личности» Ирина Сагитова назвала пять вредных привычек для отношений и как с ними бороться, чтобы не оказаться в одиночестве.

Вредные привычки, которые были не так заметны в период романтических встреч, могут дать о себе знать только во время продолжительного совместного проживания.

Поэтому, психолог рекомендует сразу обратить внимание на следующие пункты:

1. Зависимость.

Любого рода зависимость: в социальных сетях, еде, алкоголе, наркотиках, азартных играх, компьютерных играх, покупках может разрушить отношения.

2. Отсутствие секса.

Отторжение близости, отсутствие настроения могут характеризовать реальное отношение к супругу или супруге. ​​А ведь близость — это клей, скрепляющий союз.

3. Отсутствие общения и взаимопонимания между партнерами.

Общение, при котором присутствует взаимопонимание, сводится к тому, чтобы научиться просить, проговаривая и объясняя то, что необходимо. Не стоит ждать, что человек научится читать мысли.

4. Обида и раздражительность.

Молчание и игнорирование партнера — не лучшее, что может быть в отношениях. Поставьте себя на место любимого человека и оцените свои ощущения от подобного отношения.

5. Измена.

Некоторые, изменяя своему партнеру, думают, что в этом нет ничего предосудительного. Дескать, я же вернулась и вернулся домой, в итоге-то я с тобой. Многие относятся к измене, как к вредной привычке.

Психолог Сагитова назвала пять вредных привычек в отношениях

Кроме того, отмечает Ирина Сагитова, отношение мужчины к женщине и наоборот основано на отношении к матери, и отцу. Также большую роль играют предыдущие отношения каждого из партнеров.

«Прошлый негативный опыт оставляет зачастую травматический отпечаток и влияет на каждые новые отношения. И получается, что каждый последующий партнер “получает” за всех предыдущих. Все это происходит бессознательно», — обратила внимание эксперт.

В дополнении к этому на отношения влияет то, как и когда был сформирован и сформулирован образ партнера.

«Вы уверены, что тот образ, сформированный в подростковом возрасте, подходит под ваше сегодняшнее представление?» — обратила внимание Сагитова.
Психолог Сагитова назвала пять вредных привычек в отношениях

Часто от влюбленных пар можно услышать, что партнер изменился после начала совместной жизни. Дело в том, объясняет специалист, что романтические встречи и непродолжительные совместные отдыхи сильно отличаются от семейной жизни, в которой появляются дети и родственники. Здесь на первый план выходит роль человека и модель семейной жизни в целом, что также было сформировано задолго до решения о создании собственной ячейки общества.

«В далеком детстве не вы, не ваши родители специально над этим не работали. Вы живете на основании своего опыта, который влияет на принятие решений и происходит это неосознанно», — объяснила спикер.

Влияет на отношения, по словам эксперта, и роль человека в семье.

«Если женщина, то как мама, сестра, подруга или как дочь? Если мужчина - друг, брат, отец? В идеале конечно это женщина и мужчина, вступающие в отношения, которые становятся в последующем мужем и женой. Но так не всегда получается», — объяснила психолог.
Психолог Сагитова назвала пять вредных привычек в отношениях

Резюмируя Ирина Сагитова отметила, что счастливые отношения зависят от многих факторов, у каждого они индивидуальны. Поэтому, по словам психолога, самый верный способ разобраться в отношениях — нужно понять себя, узнать о себе, своих моделях, установках, проработать их, сделав их выгодными для себя.

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