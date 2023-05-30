Волонтеры РФ помогли начать ремонт школы в селе Новотроицкое на Херсонщине

Как сообщили ФАН в Гуманитарном центре в Херсонской области, накануне начался капитальный ремонт школы №1 в селе Новотроицкое, которая наряду с другими объектами вошла в программу реконструкции учебных заведений региона.
Согласно программе, здание, в котором обучаются младшие школьники, должны капитально отремонтировать до 1 сентября, начала нового учебного года. Работы выполняет подрядчик, региональная строительная компания из Краснодарского края. Руководство волонтеров ознакомилось с ходом работ и сообщило, что сейчас в здании школы активно ведутся работы по демонтажу старых конструкций.
«Наши сотрудники — частые гости в Новотроицком, и данный объект не случайно вошел в программу реконструкции учебных заведений на Херсонщине. Ремонтные работы здесь ведут регионы-шефы, в частности, Краснодарский край. Сейчас идет внутренний демонтаж конструкций в основном корпусе школы, — рассказал депутат Госдумы, глава гуманитарной миссии Игорь Кастюкевич. — Мы ознакомились с ходом работ, и сразу же обратили внимание подрядчика на подвалы. Школа в Новотроицком строилась довольно давно, и процесс восстановления имеет свою специфику. У нас ранее был пример в Иркутской области, когда строители полностью отремонтировали школу, а через две недели после ремонта полы в ней отсырели, и пришлось многое переделывать заново. Мы связались с Минстроем Херсонской области, чтобы там внимательно проверили системы водоснабжения и водоотведения в данной школе. Потому что, если делать — то сразу качественно и надолго».
По плану реконструкции, в здании начальной школы №1 строители заменят полы, деревянные окна и двери, электропроводку и многое другое. Все ремонтные работы на данному объекту строители обязались завершить к 25 августа.
«Когда это здание было построено, мы пока точно не знаем. В этом корпусе занимались около 300 детей с первого по пятый класс. Судя по состоянию здания, при украинской власти капитального ремонта, как такового, в этом корпусе не производилось никогда, с момента его постройки. По словам местных жителей, каждый год родители учащихся наводили в здании порядок за счет собственных средств. Теперь мы надеемся, что 1 сентября дети придут в новую, красивую и безопасную школу», — отметила директор Новотроицкой школы №1 Ирина Бондарь.
По словам волонтеров, в обновленном корпусе после ремонта появится и отдельное помещение для спортивного зала. Его основал бывший учитель школы, мастер спорта Геннадий Третьяк. У местных детей спортивные секции по гиревому спорту всегда пользовались большой популярностью, но при этом сам спортивный зал ранее располагался в подвальном помещении школы. После ремонта спортивный клуб было решено сохранить. Но теперь в здании школы отведут специальное место под организацию зала, где дети смогут заниматься спортом.
Гуманитарный центр работает в регионе с марта 2022-го. Все это время в рамках миссии волонтеры совершали выезды в деревни и села региона, также была организована работа стационарных центров в Херсоне и Геническе. За 13 месяцев продуктовую помощь получило свыше 184 тысяч человек (2,2 тысячи тонн), в том числе жители 85 сел, где было выдано более 25 тысяч гуманитарных наборов (184 тонны).
За это время медицинская помощь была оказана более чем 18-ти тысячам граждан. Также в рамках миссии в медучреждения региона было передано 20 тонн медикаментов, 3 тонны инсулина, 60 тонн физраствора и глюкозы, 40 тысяч медицинских масок. Специальными медицинскими наборами было обеспечено 52 поселковых фельдшерско-акушерских пункта на Херсонщине.