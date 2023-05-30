Волонтеры РФ помогли начать ремонт школы в селе Новотроицкое на Херсонщине

По словам волонтеров, в обновленном корпусе после ремонта появится и отдельное помещение для спортивного зала. Его основал бывший учитель школы, мастер спорта Геннадий Третьяк. У местных детей спортивные секции по гиревому спорту всегда пользовались большой популярностью, но при этом сам спортивный зал ранее располагался в подвальном помещении школы. После ремонта спортивный клуб было решено сохранить. Но теперь в здании школы отведут специальное место под организацию зала, где дети смогут заниматься спортом.