В Швеции назвали возможный срок согласования новых антироссийских санкций

Новый пакет санкций Евросоюза против России может быть согласован к саммиту ЕС 29-30 июня. Об этом сообщила министр по европейским делам Швеции Джессика Росвалл.
Сейчас Швеция является председателем в Совете Евросоюза. Ведомство 30 мая проводит заседание по общим делам, на котором обсуждают и подготовку к саммиту ЕС.
«В качестве подготовки к саммиту ЕС в июне мы как председательство в Совете ЕС напряженно работаем над подготовкой нового пакета санкций против России», — заявила Росвалл.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заморозка Западом российских активов является нарушением их же норм. Он также добавил, что все западные страны должны вернуть средства немедленно, пишет «Национальная Служба Новостей».