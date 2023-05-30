В Москве задержали гражданку Украины, намеревавшуюся вывезти детей-сирот из новых регионов

Стоит отметить, что новые субъекты все еще находятся под обстрелами ВСУ. Каждый день по населенным пунктам выпускаются снаряды. Так, 28 мая только в ДНР было зафиксировано 43 факта ведения огня. Под обстрел попали несколько населенных пунктов, среди которых Горловка, Ясиноватая, Макеевка и Донецк.