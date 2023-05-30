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В Москве задержали гражданку Украины, намеревавшуюся вывезти детей-сирот из новых регионов

Происшествия
В Москве задержали гражданку Украины, намеревавшуюся вывезти детей-сирот из новых регионов

В Москве задержана гражданка Украины, приехавшая в Россию с целью вывоза детей-сирот из новых регионов за границу. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника журналистов в силовых ведомствах, женщина сотрудничала с фондом Save Ukraine. Компания работает со спецслужбами Украины. Основная задача заключается в транспортировке детей-сирот с освобожденных территорий за границу

Стоит отметить, что новые субъекты все еще находятся под обстрелами ВСУ. Каждый день по населенным пунктам выпускаются снаряды. Так, 28 мая только в ДНР было зафиксировано 43 факта ведения огня. Под обстрел попали несколько населенных пунктов, среди которых Горловка, Ясиноватая, Макеевка и Донецк.
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