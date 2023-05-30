Суданская армия и СБР продлили режим прекращения огня на пять дней

Ранее командующий СБР Мухаммед Хамдан Дагло, известный как Хамедти, предупредил об опасности решения председателя Суверенного совета Судана Абделя Фаттаха аль-Бурхана о мобилизации отставников вооруженных сил для вступления в ВС республики.