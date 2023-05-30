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Суданская армия и СБР продлили режим прекращения огня на пять дней

Весь мир
Суданская армия и СБР продлили режим прекращения огня на пять дней

Хартум, 30 мая. Суданская армия и Силы быстрого реагирования (СБР) договорились продлить перемирие еще на пять дней, пишут арабские СМИ.

ВС республики и СБР объявили о своем решении продолжить режим прекращения огня в стране.

«Продление позволит получить дополнительное время для гуманитарной помощи, восстановления основных услуг и обсуждения возможности более длительного перемирия», — говорится в заявлении Бюро по делам Африки США.

Ранее командующий СБР Мухаммед Хамдан Дагло, известный как Хамедти, предупредил об опасности решения председателя Суверенного совета Судана Абделя Фаттаха аль-Бурхана о мобилизации отставников вооруженных сил для вступления в ВС республики.
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