Суданская армия и СБР продлили режим прекращения огня на пять дней

Хартум, 30 мая. Суданская армия и Силы быстрого реагирования (СБР) договорились продлить перемирие еще на пять дней, пишут арабские СМИ.
ВС республики и СБР объявили о своем решении продолжить режим прекращения огня в стране.
«Продление позволит получить дополнительное время для гуманитарной помощи, восстановления основных услуг и обсуждения возможности более длительного перемирия», — говорится в заявлении Бюро по делам Африки США.
Ранее командующий СБР Мухаммед Хамдан Дагло, известный как Хамедти, предупредил об опасности решения председателя Суверенного совета Судана Абделя Фаттаха аль-Бурхана о мобилизации отставников вооруженных сил для вступления в ВС республики.