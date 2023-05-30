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Полицейские в Подмосковье пресекли фиктивную постановку на учет иностранцев

Происшествия
Полицейские в Подмосковье пресекли фиктивную постановку на учет иностранцев

Участковые уполномоченные ОМВД России по горокругу Клин в рамках проверки соблюдения иностранцами режима пребывания на территории РФ проверили квартиру в одном из домов на ул. Спортивная. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как информирует сайт infoce-klin.ru, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 34-летний собственник жилья поставил на миграционный учет десять лиц, имеющих иностранное гражданство, однако места для временного проживания им при этом не предоставил.

По этому факту дознаватель Отдела дознания ОМВД возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ. С подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении, добавили в ОМВД России по городскому округу Клин.
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