Летняя кампания по ремонту сетей водоснабжения и водоотведения стартовала в Омске

В ходе масштабных ремонтных работ предстоит подготовить все городские водозаборные и очистные сооружения к надежной эксплуатации во время предстоящего осенне-зимнего периода. На выполнение работ в общей сложности коммунальщикам выделено 428 миллионов рублей.