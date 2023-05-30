Летняя кампания по ремонту сетей водоснабжения и водоотведения стартовала в Омске

Руководство АО «Росводоканал Омск» объявило о начале летнего ремонтного сезона по подготовке сетей к осенне-зимнему периоду.
В планах коммунального предприятия полная замена в Омске около девяти километров трубопроводов различного назначения во всех районах города. Намечено промыть и очистить 295 километров канализационных сетей, сообщают «Новости Омска и Омской области».
В ходе масштабных ремонтных работ предстоит подготовить все городские водозаборные и очистные сооружения к надежной эксплуатации во время предстоящего осенне-зимнего периода. На выполнение работ в общей сложности коммунальщикам выделено 428 миллионов рублей.