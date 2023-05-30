Житель Челябинска собрал богатую коллекцию раритетных мотоциклов и создал музей

Коллекцию мототехники Николая Авдеева можно смело назвать одной из крупнейших в России, ведь мужчина с детства увлекался сборкой и ремонтом двухколесной техники. Первый свой мотоцикл он приобрел в 1987 году на распродаже в Троицке, восстановил его и сохранил в гараже.