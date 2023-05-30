Житель Челябинска собрал богатую коллекцию раритетных мотоциклов и создал музей

Предприниматель Николай Авдеев открыл музей «Мотоэпоха» в Челябинске. Экспонатами стали редкие модели двухколесного транспорта, выпущенные как в Советском Союзе, так и других странах мира.
Коллекцию мототехники Николая Авдеева можно смело назвать одной из крупнейших в России, ведь мужчина с детства увлекался сборкой и ремонтом двухколесной техники. Первый свой мотоцикл он приобрел в 1987 году на распродаже в Троицке, восстановил его и сохранил в гараже.
«Это красненький Crossway Cezet. Их не продавали в частные руки, то есть это была случайная оказия. Я занимался мотокроссом и гонял именно на таком мотоцикле в молодости», — вспоминает Авдеев.
Помимо реставрации энтузиаст увлекся и коллекционированием редких и необычных моделей. Довольно быстро в его распоряжении оказалось более 50 мотоциклов и мопедов. Потом товарищи предложили ему создать музей двухколесного раритетного транспорта.
«Мои друзья увидели ряд уже собранных мотоциклов, покатались. Как-то в компании у меня в гостях они сказали: «Тебе нужен музей». И на следующий мой день рождения привезли в подарок несколько мотоциклов», — рассказал Авдеев.
Сейчас в гараже коллекционера около 250 моделей двухколесного транспорта. На выставке представлена техника из Ирана, Японии, Индии, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии. При этом большая часть коллекции посвящена послевоенному советскому мотопрому.