«Желтый» уровень опасности объявлен в Петербурге из-за сильного ветра

Синоптики прогнозируют сильный ветер в Санкт-Петербурге в среду, 31 мая. В связи с этим в городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщила пресс-служба местной администрации.
В заявлении указано, что особый режим будет действовать в Северной столице в период с 09:00 до 21:00. При этом сотрудники Росгидрометцентра предупредили об усилении ветра до 15 метров в секунду в указанный отрезок времени.
Из-за высокого риска автомобильных аварий водителей призвали воздержаться от использования личного транспорта. Пешеходам, в свою очередь, рекомендовали соблюдать осторожность и сохранять бдительность.
Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что лето в Москве будет солнечным и теплым. В то же время он предупредил о возможной засухе — недобор осадков составит около 30 процентов.