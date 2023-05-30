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BMW сбил четырех человек на Олимпийском проспекте в Мытищах

Происшествия
BMW сбил четырех человек на Олимпийском проспекте в Мытищах

Водитель автомобиля BMW сбил четырех человек на тротуаре в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Московскому району.

Дорожная авария произошла в 10:00 вторника на Олимпийском проспекте. Согласно предварительным данным, водитель выехал на тротуар и совершил наезд на четверых пешеходов.

В результате инцидента пострадали четверо человек. Предварительно, у одной потерпевшей женщины перелом ноги и выбиты зубы, у второй — сломаны ребра. Также были травмированы 16-летний молодой человек и 18-летняя девушка, которая получила сотрясение мозга. Отмечается, что трех человек госпитализировали.

Очевидцы рассказали, что водитель после аварии выбежал из машины. По их словам, он встал на колени и стал молить о прощении.

Ранее СК возбудил дело по факту ДТП на севере Москвы, в котором погиб подросток. Об этом информирует RT.
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