BMW сбил четырех человек на Олимпийском проспекте в Мытищах

В результате инцидента пострадали четверо человек. Предварительно, у одной потерпевшей женщины перелом ноги и выбиты зубы, у второй — сломаны ребра. Также были травмированы 16-летний молодой человек и 18-летняя девушка, которая получила сотрясение мозга. Отмечается, что трех человек госпитализировали.