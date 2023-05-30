Военный эксперт Кнутов рассказал, что нужно сделать, чтобы предотвратить дальнейшие атаки украинских БПЛА

По данным Минобороны РФ, в атаке на столицу было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника были поражены. Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять БПЛА были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье. В военном ведомстве назвали действия Киева «террористической атакой».