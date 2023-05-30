Военный эксперт Кнутов рассказал, что нужно сделать, чтобы предотвратить дальнейшие атаки украинских БПЛА

Утром 30 мая киевский режим совершил атаку беспилотниками по гражданским объектам в Москве, заявили в Минобороны России. Как сообщил корреспонденту ФАН военный аналитик, директор Музея истории войск ПВО Юрий Кнутов, российским военным необходимо срочно создавать новые рубежи противовоздушной обороны.
По данным Минобороны РФ, в атаке на столицу было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника были поражены. Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять БПЛА были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье. В военном ведомстве назвали действия Киева «террористической атакой».
По словам военного аналитика, директора Музея истории войск ПВО Юрия Кнутова, целью атак украинских беспилотников могли быть гражданские объекты в России.
«Цель данной атаки, на мой взгляд, вполне ясна — прежде всего, отомстить за вчерашние результативные удары российских ВКС по объектам в Киеве и Киевской области. Пока сложно сказать, какие именно объекты должны были уничтожить украинские беспилотники. Впрочем, это будет легко установить, изучив электронную «начинку» того БПЛА, который влетел в один из жилых домов в Москве и не взорвался. Надеюсь, память у него целая, и по ней можно будет увидеть, какой объект изначально являлся его целью — военный или гражданский. Если целью ударов было именно мирное население, то реакция России на это должна быть намного более жесткой», — указал эксперт.
Если говорить о самих беспилотниках, атаковавших столицу и Подмосковье, то среди них были и UJ-22 Airborne, производившиеся на самой Украине, дальность полета которых составляет 1500-1600 километров, сообщил Кнутов.
«Соответственно, такие БПЛА вполне могут долететь до Москвы, а их полезная нагрузка составляет до 20 килограммов взрывчатки. На мой взгляд, это достаточно серьезное оружие. Ранее обычно в этих БПЛА использовали пластит, но на этот раз их, видимо, серьезно доработали для этой атаки, они были снаряжены специальными боеприпасами, — считает военный аналитик. — Корпуса этих беспилотников — радиопрозрачные, за исключением двигателя, они изготовлены из композитных материалов, которые пропускают радиоэлектронные лучи. Данные беспилотники шли на сверхмалой высоте, и радиолокационным станциям было очень тяжело их обнаружить — очень много помех на земле».
Более эффективны в данном случае системы радиоэлектронной борьбы, однако последние поколения беспилотников используют электронику, которая практически не выходит в эфир, указал он.
«Такие беспилотники взлетают и совершают подавляющую часть полета в режиме радиомолчания. И только в определенном квадрате они на секунду включают аппаратуру для корректировки при помощи системы GPS, после чего также «молча» направляются к цели. Поэтому с помощью систем РЭБ их тоже не так уж просто уничтожить. Тот факт, что часть из них удалось поразить, а часть — сбить с намеченного курса, говорит об эффективности работы нашей ПВО, до серьезных целей в Москве в итоге ни один из них не долетел. Да, два БПЛА попали в жилые дома, но, к счастью, обошлось без жертв», — сообщил Кнутов.
По его словам, ранее вокруг столицы была выстроена очень мощная система ПВО, но с началом военной спецоперации на Украине часть ее элементов была выведена на защиту приграничных областей с Украиной — Брянской, Курской и Белгородской.
«В результате, в системе нашей ПВО образовались небольшие бреши, в которые и проникли украинские беспилотники. Нет никаких сомнений, что найти эти бреши ВСУ помогли американцы, которые по результатам тщательной спутниковой разведки подсказывали украинцам, как лучше проложить маршруты для БПЛА, — отметил военный аналитик. — Для того, чтобы предотвратить дальнейшие атаки на Москву и Подмосковье, российским силам нужно совершенствовать свою систему ПВО. Для этого нужны дополнительные радиолокационные системы, способные обнаруживать летательные аппараты противника на большом расстоянии».
Также нам необходимо создавать новые, дополнительные рубежи воздушной обороны, непреодолимые в том числе и для БПЛА, подчеркнул эксперт.
«Их создание требует постановки на боевое дежурство наших новейших комплексов РЭБ и радиолокации, которых у нас пока не так много. Для этого также требуются дополнительные ресурсы, которые необходимо вложить в наш ВПК. Причем новые рубежи ПВО нужно создавать не только вокруг крупных городов — Москвы и Петербурга, но и на границах России с Украиной», — заключил аналитик Кнутов.
Напомним, как сообщил 30 мая мэр Москвы Сергей Собянин, при атаке беспилотников на столицу серьезно пострадавших нет, но два человека обратились за медпомощью.
Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил взять на контроль расследование инцидентов в жилых домах Москвы и Подмосковья.