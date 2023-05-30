Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Минобороны ПНЕ Ливии заявило об успехе военной операции в Аз-Завии

Весь мир
Минобороны ПНЕ Ливии заявило об успехе военной операции в Аз-Завии

Триполи, 30 мая. Министерство обороны утратившего легитимность Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии заявило об успехе военной операции по ликвидации злоумышленников, пишут арабские СМИ.

Ведомство республики объявило о завершении первого этапа в борьбе с наркоторговцами и бандами, которые занимаются торговлей людьми в городе Аз-Завия.

«Наша цель заключается в точности операций и соблюдении всех мер предосторожности для защиты гражданского населения», — сказано в заявлении Минобороны ПНЕ.

Представители министерства добавили, что операция по обеспечению безопасности продолжится до достижения желаемых целей.

Ранее глава Высшего государственного совета Ливии (ВГС) Халед аль-Мишри обвинил Правительство национального единства в сведении личных счетов на фоне бомбардировок города Аз-Завия. Палата представителей республики также осудила ПНЕ за удар беспилотником по северо-западному региону государства.
триполи ПНЕ Ливия
Военкоры ФАН