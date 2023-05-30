Минобороны ПНЕ Ливии заявило об успехе военной операции в Аз-Завии

Триполи, 30 мая. Министерство обороны утратившего легитимность Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии заявило об успехе военной операции по ликвидации злоумышленников, пишут арабские СМИ.
Ведомство республики объявило о завершении первого этапа в борьбе с наркоторговцами и бандами, которые занимаются торговлей людьми в городе Аз-Завия.
«Наша цель заключается в точности операций и соблюдении всех мер предосторожности для защиты гражданского населения», — сказано в заявлении Минобороны ПНЕ.
Представители министерства добавили, что операция по обеспечению безопасности продолжится до достижения желаемых целей.