Актриса Валюшкина рассказала, как Абдулов уговорил ее сняться обнаженной в «Формуле любви»

Актриса Елена Валюшкина рассказала, как ее коллега Александр Абдулов убедил артистку сняться обнаженной в фильме «Формула любви». Этим она поделилась в передаче «Однажды…».
По словам звезды, режиссер картины Марк Захаров не смог уговорить ее раздеться в кадре. А Абдулов смог, он покорил Валюшкину своим обаянием и нашел подходящие слова.
«Абдулов как-то пришел, нашел правильные слова. Сказал: "Ты пойми, ты будешь первая!"», — поделилась актриса.
Заслуженная артистка России добавила, что Александр Гавриилович приносил на съемки «безумные» идеи и принимал участие в процессе создания фильма. Ему «было дозволено все», потому что Захаров любил и ценил актера.
Напомним, что 29 мая исполнилось 70 лет со дня рождения Александра Абдулова, который являлся иконой советского кино.