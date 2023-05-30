В полиции опровергли сообщения о протестах в день выборов на юго-востоке Турции

Инциденты и недовольство населения в день выборов в провинции Турции Хаккяри не были зафиксированы. Об этом заявил источник в управлении полиции провинции.
Ранее в соцсетях появлялись видеозаписи с водометом, который разгонял толпу. Утверждалось, что инцидент произошел в турецкой провинции Хаккяри и был вызван недовольством результатами выборов, пишут РИА Новости.
«Мы не фиксировали никаких инцидентов в день выборов», — сообщил источник.
Накануне ЦИК Турции подтвердил победу Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов. Согласно данным, действующий глава государства набрал более 52% голосов, пишет «Национальная Служба Новостей».