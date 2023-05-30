«Иногда посещают умные мысли»: в Сети поддержали слова Борреля о победе России

Пользователи Twitter поддержали слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о России. Некоторые отметили, что условия Москвы в конфликте нужно было обсуждать раньше.
Комментаторы сошлись во мнении о том, что заявление о «четком желании выиграть» у РФ в украинском конфликте было правильным.
«Все правильно сказал. Дедушку иногда посещают умные мысли», — отметил один из пользователей.
Некоторые и вовсе указали на то, что политик наконец сказал «хоть какую-то правду». Часть людей и вовсе уверены в необходимости сесть за стол переговоров.
«Зря не захотели обсуждать российские условия раньше», — выразил мнение один из них.
Речь идет о недавнем заявлении Борреля. Его слова приводит RT. Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что видит намерение России «выиграть войну». По его мнению, страна «не пойдет на переговоры, если не победит».