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«Иногда посещают умные мысли»: в Сети поддержали слова Борреля о победе России

Политика
«Иногда посещают умные мысли»: в Сети поддержали слова Борреля о победе России

Пользователи Twitter поддержали слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о России. Некоторые отметили, что условия Москвы в конфликте нужно было обсуждать раньше.

Комментаторы сошлись во мнении о том, что заявление о «четком желании выиграть» у РФ в украинском конфликте было правильным.

«Все правильно сказал. Дедушку иногда посещают умные мысли», — отметил один из пользователей.

Некоторые и вовсе указали на то, что политик наконец сказал «хоть какую-то правду». Часть людей и вовсе уверены в необходимости сесть за стол переговоров.

«Зря не захотели обсуждать российские условия раньше», — выразил мнение один из них.

Речь идет о недавнем заявлении Борреля. Его слова приводит RT. Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что видит намерение России «выиграть войну». По его мнению, страна «не пойдет на переговоры, если не победит».
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