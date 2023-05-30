Путин освободил Алису Безродную от должности замминистра юстиции России

Президент России Владимир Путин освободил Алису Безродную от должности заместителя министра юстиции. Соответствующий указ главы государства появился на портале правовой информации.
Как указано в тексте, документ должен вступить в силу в день его подписания. В данном случае — с 30 мая текущего года.
«Освободить Безродную Алису Сергеевну от должности заместителя министра юстиции Российской Федерации», — говорится в указе.
До этого российский лидер назначил нового заместителя главы внешнеполитического ведомства. Должность получил Сергей Бутин, работающий в сфере международных отношений с 1996 года.