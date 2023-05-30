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Эксперт Макеева уличила ОБСЕ в вырождении

Политика
Эксперт Макеева уличила ОБСЕ в вырождении

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева разоблачила деструктивную роль Организации безопасности Совета Европы (ОБСЕ).

По словам Макеевой, вместо непредвзятого объективного мониторинга сферы безопасности в Европе ОБСЕ уже давно превратилась в инструмент влияния коллективного Запада во главе с США. Поэтому следует признать тот факт, что эта организация давно изжила себя, сообщает «Новороссия».

Как напомнила Макеева, за все восемь лет украинской агрессии в отношении Донбасса наблюдатели ОБСЕ умудрились ни разу официально не зафиксировать военные преступления украинского режима. Не случайно они получили прозвище «слепые наблюдатели».
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