По словам Макеевой, вместо непредвзятого объективного мониторинга сферы безопасности в Европе ОБСЕ уже давно превратилась в инструмент влияния коллективного Запада во главе с США. Поэтому следует признать тот факт, что эта организация давно изжила себя, сообщает «Новороссия».