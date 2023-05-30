Зеленский заявил, что Китай не поддерживает напрямую «мирные инициативы» Украины

Китай «прямо не поддерживает» позицию Украины, а Киев отдает предпочтение своим собственным «мирным инициативам». Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью южнокорейской газете «Чосон ильбо».
Глава государства выразил благодарность другим странам за их усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине. Однако Киев будет придерживаться собственной формулы мира.
«Это факт, что Китай не поддерживает напрямую позицию Украины. Что касается выдвинутой Китаем мирной инициативы, то мы благодарны другим странам за их усилия», — заявил Зеленский.
Накануне мэр Киева Виталий Кличко призвал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного начать «кошмарить» Москву, сообщает «Национальная Служба Новостей».