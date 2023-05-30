Офтальмолог Ирина Лещенко объяснила, почему нельзя смотреть на сварку

Как пишет издание «Вести Подмосковья», со ссылкой на Sputnik, человеку достаточно посмотреть на сварку всего несколько секунд, и спустя 4-6 часов у него могут внезапно заболеть глаза и начаться сильное слезотечение, предупредила эксперт. Это происходит из-за мощного ультрафиолетового излучения от сварки, пояснила она.