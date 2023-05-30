Офтальмолог Ирина Лещенко объяснила, почему нельзя смотреть на сварку

Сварочные работы связаны с мощным ультрафиолетовым излучением, которое весьма опасно для глаз. Смотреть на них без средств защиты нельзя. Об этом сообщила врач-офтальмолог высшей категории Ирина Лещенко.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», со ссылкой на Sputnik, человеку достаточно посмотреть на сварку всего несколько секунд, и спустя 4-6 часов у него могут внезапно заболеть глаза и начаться сильное слезотечение, предупредила эксперт. Это происходит из-за мощного ультрафиолетового излучения от сварки, пояснила она.
По словам Лещенко, такое состояние можно сравнить со снежной болезнью, когда человек зимой может получить ожог глаз из-за ультрафиолетовых лучей, которые отражает снег. Без сварочного щитка и прочих спецсредств защиты категорически запрещено смотреть на сварку, заявила офтальмолог.
Кроме того, не нужно заниматься самолечением, заметила медик. Если заболели глаза, следует незамедлительно идти на прием к медицинскому специалисту, добавила врач.