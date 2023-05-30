В МИД ЮАР пояснили, что иммунитет для саммита БРИКС не распространяется на ордеры МУС

Дипломатический иммунитет для участников саммита БРИКС в ЮАР не распространяется на ордеры международных судов. Об этом сообщает МИД страны.
Южноафриканское внешнеполитическое ведомство сообщает, что речь идет о стандартном предоставлении иммунитета, который делается для всех международных конференций и саммитов, проводимых в Южной Африке. При этом оно касается всех уровней участия.
МИД ЮАР указывает, что иммунитеты предоставляются конференции, а не конкретным людям. Они не отменяют ордеров, которые могли быть выданы любым международным судом в отношении любого из участников.
Ранее главы МИД ЮАР и Украины провели встречу в связи с мирной миссией стран Африки. Об этом информирует RT.