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В МИД ЮАР пояснили, что иммунитет для саммита БРИКС не распространяется на ордеры МУС

Политика
В МИД ЮАР пояснили, что иммунитет для саммита БРИКС не распространяется на ордеры МУС

Дипломатический иммунитет для участников саммита БРИКС в ЮАР не распространяется на ордеры международных судов. Об этом сообщает МИД страны.

Южноафриканское внешнеполитическое ведомство сообщает, что речь идет о стандартном предоставлении иммунитета, который делается для всех международных конференций и саммитов, проводимых в Южной Африке. При этом оно касается всех уровней участия.

МИД ЮАР указывает, что иммунитеты предоставляются конференции, а не конкретным людям. Они не отменяют ордеров, которые могли быть выданы любым международным судом в отношении любого из участников.

Ранее главы МИД ЮАР и Украины провели встречу в связи с мирной миссией стран Африки. Об этом информирует RT.
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