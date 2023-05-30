Эксперт Разуваев: атака на Москву с практической точки зрения — большая глупость

По информации Минобороны РФ 30-мая киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. Всего было задействовано 8 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все БПЛА противника поражены.
Кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев в авторской колонке для ФАН объяснил, почему атака БПЛА на Россию – «большая глупость», а также сообщил, что индекс Мосбиржи и курс рубля отреагировали позитивно на это событие.
Консолидация общества перед внешней угрозой. Колонка Александра Разуваева
На самом деле, и в Киеве, и в западных столицах прекрасно понимают, что победить на поле боя ядерную державу невозможно. Их задача вызвать массовое недовольство людей, прежде всего, Москве и Петербурге. Ставка по-прежнему делается на цветную революцию в России. Ее должны были вызвать санкции, однако, российская экономика справилась с внешним давлением. Теперь ставка делается на террор.
Однако, результат будет обратный. У нас есть опыт взрывов домов в Москве в 1999 году, борьбы с исламским терроризмом на Северном Кавказе.
Последний раз это делали немцы в 1941 году, но это хорошо отложилось в народной памяти. Единственное, чего добьются Киев и его хозяева – это консолидация российского общества перед внешней угрозой. Рейтинг поддержки президента Владимира Путина и СВО только вырастет. Антизападные настроения людей значительно усилятся.
В России сейчас много беженцев из Украины. И далеко не все из них друзья России и лояльны российским властям. Однако, учитывая настроения в обществе, сидеть они будут тихо. Они очень трусливы. Это относится и к представителям российской прозападной либеральной интеллигенции.
Ну и в заключение. Атака на Москву — конечно с практической точки зрения большая глупость. Город хорошо прикрыт ПВО, неплохо работают и другие специальные службы. Это подтвердила реакция на террористические акты Московской биржи. Акции торгуются разнонаправленно, а российский рубль даже укрепился.