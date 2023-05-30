Эксперт Разуваев: атака на Москву с практической точки зрения — большая глупость

На самом деле, и в Киеве, и в западных столицах прекрасно понимают, что победить на поле боя ядерную державу невозможно. Их задача вызвать массовое недовольство людей, прежде всего, Москве и Петербурге. Ставка по-прежнему делается на цветную революцию в России. Ее должны были вызвать санкции, однако, российская экономика справилась с внешним давлением. Теперь ставка делается на террор.