В жизни подвигу быть!: ФАН собрал топ-5 самых ярких ролей актера Александра Демьяненко

Советский и российский актер театра, кино и телевидения, мастер дубляжа, народный артист РСФСР Александр Демьяненко родился 30 мая 1937 года. За свою жизнь он снялся более чем в 115 кинокартинах.
В день рождения всенародно любимого артиста ФАН подготовил топ-5 самых ярких его актерских работ.
«Зеленый фургон»
Персонаж Александра Демьяненко, Виктор Шестаков, сыграл очень важную роль в возмужании главного героя, Володи Патрикеева, роль которого блестяще исполнил Дмитрий Харатьян.
История о взрослении вчерашнего гимназиста, полного юношеских грез о славе, погонях, новоиспеченного начальника уездного отделения милиции в послереволюционной Одессе не была бы полной без эпизода самопожертвования Виктора Шестакова. Именно он, ценой собственной жизни, помог в обезвреживании бандитов. Вне всяких сомнений, этот поступок оказал сильнейшее влияние на пылкого, еще витающего в облаках романтики, Володю Патрикеева.
«Карьера Димы Горина»
Эта кинокартина также продолжает тему взросления и возмужания главного героя. Точно также охваченный романтическими настроениями заведующий филиалом сберкассы в силу обстоятельств оказывается вынужден отправиться в тайгу на строительство ЛЭП «Сибирь — Урал».
Впрочем, этот поворот в его жизни оказывается на редкость удачным. Уже вскоре он понимает, что отнюдь не горит желанием возвращаться в Москву. Все дело в том, что именно здесь он видит ту жизнь, которая близка ему по духу. В этих краях живут близкие ему по духу люди, такие же романтики, но каждый день они не придаются мечтаниям, а свершают настоящие подвиги, трудовые. Кроме того, здесь наш герой встречает и свою любовь.
«Операция ”Ы” и другие приключения Шурика»
Именно в этой киноленте режиссера Леонида Гайдая на экране появился покоривший сердца миллионов жителей нашей страны герой — Шурик. В чем же секрете обаяния этого персонажа. На самом деле, все довольно просто. Мы все без труда можем увидеть в нем себя. Не всегда расторопный, но пылкий, искренний юноша живет по совести. Жизнь его полна как своих маленьких проблем, так и прекрасных событий, вроде встречи студентки Лиды.
Бесстрашие Шурика в противостоянии легендарной троице — Трусу, Балбесу и Бывалому — напоминает нам, что даже в обычной жизни есть место подвигу. Жизнь маленького человека вовсе не обязана скучно и тихой. Приключения, будь то юношеская страсть или схватка с преступниками, всегда рядом, нужно просто оставаться начеку.
«Иван Васильевич меняет профессию»
Героям, сыгранным Александром Демьяненко грех жаловаться на скучную жизнь. На их долю выпало немало головокружительных приключений. Вот и в этой кинокартине инженер-изобретатель Александр Тимофеев переживает целый калейдоскоп серьезных событий.
Один только уход жены к режиссеру Якину чего стоит. Для иного человека даже только это событие стало настоящим жизненным испытанием. Однако, для инженера Тимофеева это становится лишь началом. Уже вскоре его жизнь круто изменится из-за работы, созданной им машины времени. Именно она отправляет главных героев истории во времена Ивана Грозного, а самого монарха в Москву образца 1973, при виде которой самодержец не может сдержаться и изрекает: «Красота-то какая! Лепота!»
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
Любовь и головокружительные приключения продолжают сопровождать персонажа Шурика и в этой киноленте. Именно эта роль окончательно укоренила в сердцах зрителей безоговорочную любовь к актеру Александру Демьяненко. К слову, здесь судьба снова сталкивает его в противостоянии с Трусом, Балбесом и Бывалым.
Здесь мы снова полностью понимаем героя и сопереживаем его перипетиям. Конечно же, каждом из нас хочется, а кому-то уже посчастливилось, встретить ту самую «студентку, комсомолку, спортсменку», наконец, просто красавицу. Именно это и выпадет Шурику, но за свое счастье, как это всегда бывает в жизни, нужно как следует побороться. Особенно, учитывая то, что рядом с каждой «Ниной» рядом непременно обнаружится свой товарищ «Саахов».