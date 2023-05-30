В жизни подвигу быть!: ФАН собрал топ-5 самых ярких ролей актера Александра Демьяненко

Впрочем, этот поворот в его жизни оказывается на редкость удачным. Уже вскоре он понимает, что отнюдь не горит желанием возвращаться в Москву. Все дело в том, что именно здесь он видит ту жизнь, которая близка ему по духу. В этих краях живут близкие ему по духу люди, такие же романтики, но каждый день они не придаются мечтаниям, а свершают настоящие подвиги, трудовые. Кроме того, здесь наш герой встречает и свою любовь.