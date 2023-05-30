Мэр Москвы Сергей Собянин: эвакуированные горожане начинают возвращаться в свои дома

Экстренные службы провели все необходимые мероприятия, связанные с изучением обстоятельств повреждения зданий беспилотниками, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник напомнил, что для беспрепятственной работы спецслужб были эвакуированы жители нескольких многоэтажек. Теперь москвичи начинают возвращаться в свои дома.
«Первыми в квартиры вернутся жители дома на Ленинском проспекте», — подчеркнул Собянин в своем Telegram-канале.
Мэр Москвы также распорядился в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях. Работы по этому направлению будут вести профильные специалисты.
Житель многоквартирного дома на Ленинском проспекте в Москве ранее рассказал о первых секундах после попадания БПЛА. Мужчина поделился эмоциями от происшествия в беседе с корреспондентом ФАН.