Дания инвестирует рекордные 20,5 млрд долларов в оборону в следующие десять лет

Копенгаген намерен инвестировать рекордные 20,5 миллиарда долларов в оборону страны в ближайшие десять лет. Об этом говорится в заявлении военного ведомства Дании.
В сообщении указано, что власти королевства планируют выполнить цели НАТО как минимум к 2030 году. Речь идет об увеличении расходов на обеспечение безопасности государства до 2 процентов ВВП.
«Мы должны стать сильнее перед лицом новой серьезной картины угроз, которую мы изучаем в настоящее время», — прокомментировал министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.
Он добавил, что с 2024 года Дания начнет «расширять рамки для новых инициатив» в сфере защиты. В то же время в ведомстве назвали историческим указанный объем средств.
При этом стало известно, что в текущем году Копенгаген планирует выделить порядка 1 миллиарда евро на помощь Украине. Позже в соответствующий фонд внесут еще около 1,5 миллиарда евро.