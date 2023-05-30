Ведущий программы «Жизнь своих» Евгений Кривцов посетил Республику Марий Эл

Евгений Кривцов отметил красоту природы и необычное сочетание различных культур в республике. И, конечно, гостеприимство ее жителей. Ведущий пошутил, что прибавит по возвращении в Москву не менее десяти килограммов, потому что угощали и кормили буквально в каждом селе, в каждом доме. Если отказывались — заворачивали пакетики с собой.