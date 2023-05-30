Ведущий программы «Жизнь своих» Евгений Кривцов посетил Республику Марий Эл

Евгений Кривцов, ведущий передачи «Жизнь своих» на Первом канале, посетил Марий Эл, чтобы снять очередной выпуск телепрограммы. Главными ее героями становятся патриоты своего края, люди, увлеченные своим делом.
Телеведущий был поражен радушием и гостеприимством жителей республики, о чем он рассказал корреспонденту ИА «МедиаПоток», побывавшему на съемках передачи.
Евгений Кривцов вместе со съемочной группой побывал в Горномарийском районе, где женщина-почтальон развозит почту и посылки на мотоцикле, в Козьмодемьянске гости с Первого канала посетили детский парусный клуб «Паллада», который известен далеко за пределами республики. Были в традиционной марийской деревне, где мужчина хранит старинную мельницу, на которой в дни праздников мелет муку для традиционных марийских блинов — мелна.
Евгений Кривцов отметил красоту природы и необычное сочетание различных культур в республике. И, конечно, гостеприимство ее жителей. Ведущий пошутил, что прибавит по возвращении в Москву не менее десяти килограммов, потому что угощали и кормили буквально в каждом селе, в каждом доме. Если отказывались — заворачивали пакетики с собой.
Также отметил телеведущий особый разреженный воздух в республике. Ему показалось, что здесь как-то легче и свободнее дышится. Воздух и атмосфера такие, как будто ты стал чуть ближе к природе, заключил Кривцов.