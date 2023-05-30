«Я об этом уже много раз предупреждал»: Пригожин отметил бездействие Минобороны РФ при атаке украинских БПЛА на Москву

Евгений Пригожин также прокомментировал изданию LIFE информацию о том, что Великобритания вербует наемников из стран Северной Африки и Ближнего Востока для участия в боевых действиях на стороне Украины. По словам основателя ЧВК «Вагнер», он не обладает подобными сведениями. В то же время создатель «оркестра» назвал наемников из указанных стран никакими.