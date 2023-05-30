«Я об этом уже много раз предупреждал»: Пригожин отметил бездействие Минобороны РФ при атаке украинских БПЛА на Москву

Министерству обороны России следует заняться вопросами по обеспечению защиты страны, а не бездействовать. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, комментируя атаку украинских беспилотников на Москву.
Создатель «оркестра» признался, что обеспокоен из-за произошедшего утром 30 мая в Москве и Подмосковье.
«Как человек, который несколько в этом разбирается, я вам могу рассказать, что много лет назад надо было заниматься этими программами. Что сейчас мы отстаем на годы от наших противников, на годы, а может, на десятилетия», – процитировала Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Глава ЧВК «Вагнер» добавил, что бюрократам следует заняться обеспечением защиты страны. При этом министерство обороны не сделало ничего. Пригожина также возмутил тот факт, что подобные атаки допускаются.
«То, что они на Рублевку летят к вам домой, да и хрен-то с ним! Пускай ваши дома полыхают. А что людям обычным делать, когда в их окна врезаются беспилотники со взрывчатым веществом?» – задал вопрос Пригожин.
Создатель «оркестра» подчеркнул, что глубоко возмущен бездействием бюрократов. По его словам, указанные лица продолжают спокойно сидеть в своих кабинетах. По этой причине народ имеет полное право задавать вопросы.
«А ведь я об этом уже много раз предупреждал, но слушать никто не хочет. Потому что я злой и расстраиваю бюрократов, которым живется великолепно», – отметил он.
Евгений Пригожин также прокомментировал изданию LIFE информацию о том, что Великобритания вербует наемников из стран Северной Африки и Ближнего Востока для участия в боевых действиях на стороне Украины. По словам основателя ЧВК «Вагнер», он не обладает подобными сведениями. В то же время создатель «оркестра» назвал наемников из указанных стран никакими.
Ранее Минобороны России сообщило, что Киев атаковал объекты в Москве с помощью восьми беспилотников. Все дроны были поражены.