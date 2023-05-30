В Киеве опровергли «прямое отношение» к атакам БПЛА на Москву

Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал атаку дронов на Москву. В беседе с ведущим эфира на YouTube-канале Александра Плющева✱ (внесен в список иноагентов) он заявил, что страна «с удовольствием смотрит» на происходящее.
Он указал на искусственную природу устройств, но предположил, что некоторые из них «не готовы» лететь в сторону Киева.
«Вы же знаете, мы втягиваемся в эру искусственного интеллекта. Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям и соответствующим образом задать вопросы», — поделился мнением Подоляк.
Он также добавил, что в будущем, наиболее вероятно, количество атак на Москву увеличится. Несмотря на такой прогноз, Киев «конечно же не имеет» отношения к атакам.
Речь идет об атаках беспилотных летательных аппаратов в Москве и Подмосковье. Как сообщает RT, по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова проводится расследование.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами