МИД ЮАР гарантирует иммунитет участникам встречи министров и саммита БРИКС

Министерство иностранных дел ЮАР заявило о гарантии дипломатического иммунитета участникам саммита БРИКС в августе. Об этом говорится в заявлении ведомства.
Глава МИД ЮАР Наледи Пандор указал, что, в соответствии с возложенными на него полномочиями, он признает грядущие встречи «для целей предоставления иммунитетов и привилегий», предусмотренных законами.
Речь идет о министерской встречи БРИКС, которая пройдет с 1 по 2 июня в Йоханнесбурге. Кроме того, иммунитет распространяется на участников 15-го саммита объединения, который пройдет с 22 по 24 августа.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро на встрече с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой заявил, что страна выступает за присоединение к БРИКС. Об этом информирует RT.