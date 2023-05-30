Кемеровская область вошла в тройку лидеров Сибири по уровню заработной платы

Как пишет информационно-деловой портал «Сiбдепо», первым по уровню зарплат в Сибирском федеральном округе стал Красноярский край со средним окладом в 76 885 рублей. Второе место досталось Иркутской области, где средняя зарплата составляет 72 362 рубля. Третьей в списке значится Кемеровская область со средней зарплатой 63 455 рублей.