Кемеровская область вошла в тройку лидеров Сибири по уровню заработной платы

Кузбасс занял третье место в перечне регионов по уровню оплаты труда в СФО. Информацию об этом разместил орган Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области.
Как пишет информационно-деловой портал «Сiбдепо», первым по уровню зарплат в Сибирском федеральном округе стал Красноярский край со средним окладом в 76 885 рублей. Второе место досталось Иркутской области, где средняя зарплата составляет 72 362 рубля. Третьей в списке значится Кемеровская область со средней зарплатой 63 455 рублей.
Самые большие зарплаты в Кузбассе имеют специалисты следующих направлений: добыча полезных ископаемых – 95 609 рублей, профессиональный научный и технический труд – 87 186 рублей, финансы и страхование – 76 734 рубля, информация и связь – 74 090 рублей, строительство – 68 817 рублей, сообщили в Кемеровостате.