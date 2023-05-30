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Кемеровская область вошла в тройку лидеров Сибири по уровню заработной платы

Общество
Кемеровская область вошла в тройку лидеров Сибири по уровню заработной платы

Кузбасс занял третье место в перечне регионов по уровню оплаты труда в СФО. Информацию об этом разместил орган Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области.

Как пишет информационно-деловой портал «Сiбдепо», первым по уровню зарплат в Сибирском федеральном округе стал Красноярский край со средним окладом в 76 885 рублей. Второе место досталось Иркутской области, где средняя зарплата составляет 72 362 рубля. Третьей в списке значится Кемеровская область со средней зарплатой 63 455 рублей.

Самые большие зарплаты в Кузбассе имеют специалисты следующих направлений: добыча полезных ископаемых – 95 609 рублей, профессиональный научный и технический труд – 87 186 рублей, финансы и страхование – 76 734 рубля, информация и связь – 74 090 рублей, строительство – 68 817 рублей, сообщили в Кемеровостате.
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